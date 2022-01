Allemagne : Un ex-haut gradé syrien condamné pour crimes contre l’humanité

Ancien colonel du renseignement, Anwar Raslan a écopé jeudi de la prison à vie pour la torture et la mort de dizaines de prisonniers. Ce verdict est historique pour le régime de Bachar al-Assad.

La Haute Cour régionale de Coblence (ouest) a reconnu coupable Anwar Raslan, 58 ans, de la mort et de la torture de prisonniers dans un centre de détention secret du pouvoir à Damas, entre 2011 et 2012. Les juges ont retenu la culpabilité de l’ex-haut gradé pour le meurtre de 27 personnes dans le centre de détention d’Al-Khatib, dit aussi branche 251.

Près de onze ans après le début du soulèvement populaire en Syrie, l’audience qui s’achève était la première à examiner les crimes imputés au régime syrien et maintes fois documentés par des activistes syriens et des ONG. En 2016, une commission d’enquête de l’ONU avait accusé le régime Assad d’«exterminer» des détenus.

Impassible au tribunal

En mai 2020, ses avocats avaient toutefois lu une déclaration écrite dans laquelle l’ancien officier niait son implication présumée dans la mort et la torture de détenus. Une affirmation qu’il a répétée début janvier, via la lecture d’une nouvelle déclaration par son interprète, avant que la Cour ne se retire pour délibérer.

Coups de pied et électrochocs

Au moins une douzaine de victimes ont assisté au verdict. Des familles syriennes s’étaient rassemblées en tout début de matinée devant le tribunal, tenant des banderoles et des affiches demandant «Où sont-ils?» en référence à leurs frères et sœurs disparus dans les centres de détention syriens.

Plus de 80 témoins ont défilé à la barre, dont 12 déserteurs et de nombreuses victimes qui ont exposé les sévices endurés dans des cellules insalubres et bondées de ce centre de détention secret: électrochocs, coups de pied et de câble, etc.