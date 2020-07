États-Unis

Un ex-ingénieur de Yahoo échappe à la prison ferme

Un Américain de 34 ans, qui avait piraté 6000 comptes à la recherche d’images à caractère sexuel, a été condamné à 5 ans de probation et à de la détention à domicile.

Au cours des prochaines années, l’Américain Reyes Daniel Ruiz ne pourra quitter son domicile que pour aller au travail, pour des activités religieuses, pour des rendez-vous médicaux ou ses obligations judiciaires. Cet ancien ingénieur de Yahoo âgé de 34 ans ayant travaillé pour l’entreprise de 2009 à 2019 a été condamné par la justice américaine à 5 ans de mise à l’épreuve et à une peine de détention à domicile. Il s’est rendu coupable du piratage de quelque 6000 comptes personnels d’utilisateurs du service de messagerie Yahoo Mail dans le but de rechercher des contenus sexuellement explicites.

2 To de données subtilisées

Le pirate a profité de son accès au back-end de Yahoo pour voler les mots de passe «hashés» qu’il a ensuite crackés pour se connecter illégalement aux comptes de ses victimes, des jeunes femmes, dont des amies et des collègues, rapporte le site ZDNet. Les enquêteurs estiment que l’ex-ingénieur de Yahoo a réussi à subtiliser environ 2 To de données à caractère sexuel pour l’équivalent d’environ 1000 à 4000 photos et vidéos.