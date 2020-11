Depuis une semaine, une tête connue a fait son apparition aux entraînements du Servette FC. Il s’agit de Gaël Clichy. L’ancien international français (20 sélections), passé par Arsenal (2003-2011) et Manchester City (2011-2017) où il a notamment côtoyé Arsène Wenger et Pep Guardiola, est libre depuis son départ d’Istanbul Basaksehir cet été.

«Je remercie le Servette FC pour son accueil et la possibilité qu’il me donne de pouvoir me maintenir en forme au sein d’un groupe compétitif, tout en étant proche de ma famille à Genève», a réagi le joueur.