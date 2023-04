Rugby: Un ex-international gallois révèle sa démence

Les derniers à avoir rejoint la plainte, indique le cabinet d’avocats spécialisé dans le sport Rylands Garth, sont un groupe de 100 ex-joueurs de XIII, de 40 ex-joueurs de rugby à XV, et de quinze footballeurs. «Les plaignants soutiennent que les mis en cause ont fait preuve de négligence en ne prenant pas de mesures raisonnables, afin de protéger les joueurs contre les blessures permanentes causées par des coups répétitifs, ayant causé des commotions ou sub-commotionnels», explique Rylands Garth.

Multiples témoignages

L’ancien footballeur de Manchester City et Aston Villa, Colin Gibson, et l’ancienne star du XIII, Nick Fozzard, ont également révélé publiquement récemment leur combat contre la démence précoce, après l’ancien capitaine gallois Ryan Jones ou encore le pilier néo-zélandais Carl Hayman.

Dans un communiqué commun, World Rugby, la RFU et la WRU se disent «attristés par les témoignages courageux de Dafydd et d’autres anciens joueurs aux prises avec des problèmes de santé». «En agissant sur la base des dernières données scientifiques, des preuves et des conseils d’experts indépendants, nous nous efforçons constamment de protéger et de soutenir tous nos joueurs – futurs, actuels et anciens», ajoutent les trois instances.