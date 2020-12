L’ex-joueur NBA Nate Robinson (36 ans), victime d’un terrible K.-O. face au YouTubeur Jake Paul, ne gardera pas forcément un bon souvenir de son premier combat en tant que boxeur. L’ancien meneur des New York Knicks a voulu s’essayer à la boxe lors d’un combat d’exhibition dans la nuit de samedi à dimanche en marge du retour de Mike Tyson.

Opposé à Jake Paul, 23 ans, plus grand et plus costaud, l’ancien meneur de poche des Knicks, des Celtics ou des Bulls a vu la lumière s’éteindre, la faute à un crochet du droit dévastateur de son adversaire qui l’a envoyé directement sur le sol du Staples Center, à Los Angeles. Il a été envoyé au tapis à deux reprises en l’espace de 30 secondes, dont une définitive qui a sonné le glas de la rencontre à la deuxième reprise.