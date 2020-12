Le dicastère de Pierre Maudet va être encore une fois passé au peigne fin. Le Conseil d’Etat a mandaté l’ancien juge fédéral vaudois, Jean Fonjallaz, pour établir un second diagnostic sur le Département du développement économique (DDE). Cette expertise, annoncée mercredi lors d’un point presse, devra mettre en lumière les facteurs qui ont conduit à la situation dénoncée dans un premier rapport. Elle a également pour but de proposer des recommandations pour l’organisation et la gestion futures du DDE. L’audit des ressources humaines, dont la version définitive a été livrée le 25 novembre, avait conclu à de graves souffrances au travail au sein du département du magistrat et mettait directement en cause ce dernier.

Pas un désaveu du premier rapport

Pierre Maudet avait remis en cause le premier rapport et saisi la justice par le biais de son avocate, Yaël Hayat. Invité sur le plateau de «Léman Bleu» lundi, elle estimait que la demande d’une seconde expertise était un désaveu des premières conclusions. Le gouvernement s’en défend. «Cela ne revient pas à remettre en question le premier diagnostic organisationnel. C’est bien parce que les conclusions du rapport sont sérieuses que Conseil d’Etat a décidé d’aller un pas plus loin. En revanche, cela peut répondre à certaines demandes de Monsieur Maudet d’avoir des éléments plus factuels et moins basés sur des ressentis», précise Nathalie Fontanet, conseillère d’Etat chargée des finances et des ressources humaines. Anne Emery-Torracinta, président du gouvernement genevois, confirme: «Ne pouvant pas demander une enquête administrative car monsieur Maudet est un élu, nous avons opté pour une autre alternative.»