États-Unis Un ex-militaire américain inculpé d’espionnage pour Moscou

Un ancien «béret vert» d’origine russe, approché par Moscou dans les années 1990, risque la prison à vie pour espionnage.

Un ancien agent des «bérets verts», unité des forces spéciales américaines, a été arrêté vendredi et inculpé d’espionnage pour le compte de la Russie, a fait savoir le ministère de la Justice. Selon la justice américaine, Peter Rafael Dzibinski Debbins, né aux États-Unis d’une mère russe, a été approché par Moscou en 1996, avant même qu’il ne rejoigne l’armée.

Lors d’un séjour universitaire à Tcheliabinsk, il a rencontré des agents à qui il a assuré être un «fils de la Russie» et être politiquement pro-russe. L’année suivante, Peter Rafael Dzibinski Debbins - qui se faisait appeler Ikar Lesnikov par ses contacts russes - a épousé sa petite amie russe, dont le père était un officier militaire, et rejoint l’armée américaine. Quelques années plus tard, il a fait part à la Russie de son souhait de quitter l’armée, mais a été encouragé à la place à rejoindre les forces spéciales.