France : Un ex-ministre admet avoir été à un déjeuner organisé dans un appart

Un ancien ministre du président français Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, a reconnu samedi avoir participé à un déjeuner organisé par un cuisinier mis en cause pour des repas qui violeraient les règles anti-Covid, tout en se défendant d’avoir enfreint la loi.

«C’est un appartement privé et pas un restaurant, on me l’a présenté comme un business club. Nous étions moins de six, aucune règle n’a été enfreinte», a insisté Brice Hortefeux, jugeant «très dérangeant l’amalgame avec ces soirées» illégales pour lesquelles Christophe Leroy fait l’objet d’une information judiciaire.