Albanie : Un ex-ministre de l’Environnement soupçonné d’avoir touché des millions d’euros de pots-de-vin

Lefter Koka est accusé d’abus de pouvoir, de corruption et de blanchiment d’argent. Il encoure 12 ans de prison.

Un ancien ministre albanais de l’Environnement a été arrêté mardi pour abus de pouvoir et corruption dans une affaire où il est soupçonné d’avoir empoché plusieurs millions d’euros de pots-de-vin, a-t-on annoncé de source judiciaire. Selon un communiqué du Parquet spécial contre la corruption et le crime organisé (SPAK), Lefter Koka est accusé d’abus de pouvoir, de corruption et de blanchiment d’argent dans une enquête portant sur la concession du marché de l’incinération des déchets de la ville d’Elbasan, dans le centre du petit pays des Balkans.