Albanie : Un ex-ministre de l’Intérieur condamné à la prison pour abus de pouvoir

L’ancien ministre socialiste Saimir Tahiri a été reconnu coupable d’«abus de pouvoir et d'avoir bénéficié des faveurs» de la part des personnes liées au trafic de drogue.

L’ex-ministre de l’Intérieur albanais Saimir Tahiri a été condamné vendredi à trois ans et quatre mois de prison pour abus de pouvoir dans une affaire liée au trafic de drogue, a annoncé une cour d’appel chargée des dossiers de crimes organisé et de corruption. L’ancien ministre socialiste a été reconnu coupable d’«abus de pouvoir et d'avoir bénéficié des faveurs» de la part des personnes liées au trafic de drogue, a déclaré le juge Engert Pëllumbi.