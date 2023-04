Genève: Un ex-ministre gambien devra répondre de crimes contre l’humanité

Sur cette photo d’illustration: on peut lire l’inscription «Non à l’impunité» en Gambie, le 19 avril 2022.

Un ancien ministre de l’Intérieur de l’ex-dictateur gambien Yahya Jammeh (1994-2017) a été déféré devant le Tribunal pénal fédéral suisse «pour crimes contre l’humanité», a annoncé le Ministère public de la Confédération (MPC) mardi. Après une vaste instruction qui a duré plus de six ans, le MPC a déposé son acte d’accusation visant Ousman Sonko auprès du Tribunal pénal fédéral lundi, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Il lui est reproché «en ses qualités et fonctions, (d’avoir) soutenu, participé et de ne pas s’être opposé aux attaques systématiques et généralisées menées dans le cadre de répressions par les forces de sécurité gambiennes contre tout opposant au régime du président Yahya Jammeh».