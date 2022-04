France : Un ex-oligarque a-t-il obtenu sa nationalité illégalement?

La Fondation internationale pour une meilleure gouvernance s’interroge sur la nationalité française obtenue en 2009 par le milliardaire russe Sergueï Pougatchev.

Dans sa requête déposée en novembre 2021, dont l’AFP a obtenu une copie, l’International foundation for better governance (IFBG, Fondation internationale pour une meilleure gouvernance) affirme qu’au moment de sa naturalisation celui qui venait de racheter le fleuron français de l’épicerie fine Hédiard ne «résidait en France ni de façon habituelle, ni depuis cinq années».

Il «ne parlait pas français»

Il «ne parlait pas français» et «n’était en rien assimilé à la communauté française», critères exigés, sauf exceptions, pour obtenir la nationalité française, insiste-t-elle. «Toutes les allégations et les rumeurs sur ce sujet sont infondées», a réagi auprès de l’AFP une avocate de Sergueï Pougatchev, Anne-Jessica Fauré. Alors que le milliardaire mène depuis des années un bras de fer judiciaire avec Moscou, l’avocate voit dans cette démarche une tentative des autorités russes pour porter «atteinte à son honneur». La date de l’audience au Conseil d’État n’est pas encore fixée.

À l’appui de sa demande, l’IFBG cite deux entretiens accordés à des chaînes françaises en 2016 dans lesquelles Sergueï Pougatchev s’exprime en anglais. Elle affirme que ses enfants «ont été éduqués en Russie et au Royaume-Uni» et qu’au cours d’une procédure au Royaume-Uni son ex-épouse a déclaré que le couple vivait «principalement à Moscou entre 1990 et 2011».