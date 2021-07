Genève : Un ex-policier puni pour une arnaque à l’assurance

Le Parquet a condamné un ancien agent des forces de l’ordre qui avait provoqué le vol de sa voiture à Naples.

Portières ouvertes à Naples

Pour parvenir à ses fins, l’ex-agent a amené la berline dans un quartier populaire de Naples, où il l’a laissée avec les portières déverrouillées, tout en surveillant sa localisation via une application téléphonique. Lorsque l’engin a effectivement disparu, il a déposé plainte. Le Ministère public a retenu la tromperie astucieuse. L’ex-policier a été condamné à une amende de 2530 fr., à payer les frais de justice (1’168 fr.) et à verser une créance compensatrice de 12’060 fr. à l’Etat. Son avocat, Me Robert Assaël, s’offusque de cette peine: il a confié au quotidien genevois que d’une part, son client «n’a pas menti» puisque la voiture a bien été volée; et il a observé d’autre part que l’assurance n’a pas déposé plainte, «ne s’estimant pas lésée».