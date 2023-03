Ecole hôtelière de Lausanne : Un ex-responsable des bourses jugé pour viol sur une bénéficiaire

L’idée était mauvaise et il l’admet volontiers. En 2015, Marc*, alors cadre en lien avec l’attribution des bourses d’étude de l’Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL), a invité Alexia* à manger chez lui. Elle était étudiante et bénéficiait d’une bourse et d’un logement sur le campus, qu’elle avait obtenus grâce à son aide. Leur repas, arrosé, avait débouché sur une relation sexuelle. Au vu de leur différence d’âge et de statut, mais aussi de problèmes personnels dont elle lui avait fait part, «c’était une erreur», reconnaît-il. Mais mercredi devant le tribunal de Vevey, elle l’accusait de bien pire que ça.