Un ex-trader condamné à 1 an de prison aux États-Unis

États-Unis : Un ex-trader condamné à 1 an de prison

Un Britannique de 41 ans a été reconnu coupable de manipulation sur le marché des métaux précieux par la justice américaine.

Un ancien employé de Deutsche Bank a été condamné lundi à un an et un jour de prison aux États-Unis pour avoir participé à des manipulations concertées sur le marché des métaux précieux, a annoncé le ministère américain de la Justice. Ressortissant britannique de 41 ans, il faisait partie d'un groupe de courtiers de la banque allemande basés à New York, Londres et Singapour, accusés d'avoir eu recours pendant plusieurs années à la pratique dite du «spoofing» pour tromper d'autres traders.