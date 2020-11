«Baissez votre pantalon»: voilà une phrase qui ne devrait normalement pas être prononcée lorsqu’on va consulter pour un rhume. C’est pourtant ce qui est arrivé à une patiente âgée de 18 ans à Zurich l’automne dernier. Elle s’était rendue chez son médecin à cause d’une toux, d’un écoulement nasal et d’un mal de gorge persistant, pour obtenir un certificat médical. Or, le praticien avait examiné non seulement ses poumons mais aussi ses fesses et sa région pubienne, introduisant un doigt dans son vagin et son anus et caressant ses lèvres et son clitoris.