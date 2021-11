Football - Un exceptionnel Servette Chênois fait trembler Chelsea

Grâce à un bloc équipe bien en place et en respectant à la lettre les consignes données par l’entraîneur Eric Sévérac, les Grenat, qui enregistraient les retours de Monica Mendes et de Laura Felber mais déploraient l’absence de Thaïs Hurni, ont tenu la dragée haute aux championnes d’Angleterre. Ces dernières, bien que dominatrices dans la possession du ballon, n’ont jamais trouvé la solution face à l’arrière-garde genevoise pour atteindre la pause sur un score nul et vierge. Un petit exploit des championnes de Suisse, en regard du calibre de l’adversaire et de la physionomie du match aller.