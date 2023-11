Un exercice périlleux attend Ivanka Trump à New York

Tim O’Brien, qui a écrit en 2005 «TrumpNation: l’art d’être le Donald», estime que l’exercice qui attend Ivanka Trump s’annonce périlleux: «Elle devra faire très attention à ce que les procureurs ne la découpent pas comme une dinde si elle dissimule et ment sur la manière dont les Trump ont présenté leur situation financière aux banques, aux compagnies d’assurances et à d’autres tierces parties», estime-t-il. Selon le journaliste, le mensonge et la dissimulation sont «une caractéristique» dans la Trump Organization, et les enfants Trump sont comme «des otages» de leur père. «Ils l’admirent tous. C’est le cas depuis qu’ils sont enfants. (…) S’ils se parjurent à la barre, ils vont avoir des problèmes.»

La procureure générale de l’État de New York, Letitia James, accuse Donald Trump et ses fils Donald et Eric d’avoir gonflé à hauteur de milliards de dollars les actifs de la Trump Organization dans les années 2010 pour décrocher de meilleurs prêts des banques et des conditions d’assurances plus favorables. Donald Trump doit être interrogé lundi, presque un an avant l’élection présidentielle de 2024. La défense assure que les évaluations des actifs du groupe, comme la Trump Tower ou l’immeuble du 40 Wall Street, étaient subjectives mais sincères, et que les banques n’y ont rien perdu.