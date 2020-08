Suède : Des incidents éclatent à Malmö après des actes islamophobes

Des sympathisants d’un chef d’un parti d’extrême droite danois, interdit de séjour en Suède, se sont rassemblés vendredi à Malmö et ont brûlé un Coran.

Des manifestants ont notamment lancé des objets contre les forces de l’ordre et mis le feu à des débris, après des actes islamophobes.

Des manifestants ont notamment lancé des objets contre les forces de l’ordre et mis le feu à des débris, des actions en lien «avec le fait qu’un Coran a brûlé dans la région plus tôt dans la journée», selon Rickard Lundqvist, porte-parole de la police, cité par le tabloïd Expressen.

Appel à brûler le Coran

De son côté, Rasmus Paludan a réagi sur Facebook: «Renvoyé avec interdiction d’entrée de 2 ans depuis la Suède. Cependant, les violeurs et les meurtriers sont toujours les bienvenus!» un message suivi de trois émoticônes pleurant de rire. Rasmus Paludan, un avocat et youtubeur, organise régulièrement des manifestations rassemblant une poignée de personnes pour exprimer son opposition à l’immigration et à ce qu’il considère être une islamisation de la société. En 2019, il avait brûlé un Coran entouré de bacon.