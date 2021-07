Compromis original : Un fabricant chinois ose un appareil photo sous Android

La firme spécialisée Yongnuo combine dans un nouveau modèle smartphone et capteur au format micro 4/3.

Après avoir tenté en 2018, sans vraiment de succès, avec une monture d’objectif EF, Yongnuo récidive. Mais cette fois son choix s’est porté sur un capteur sans miroir de 20 mégapixels au format Micro 4/3 (MFT). Le site Photo Rumors rapporte que Yongnuo a présenté le modèle YN455 lors d’un récent salon à Shanghaï. L’appareil se démarque de ses prédécesseurs par un nouvel écran de 5 pouces inclinable et par une poignée permettant une meilleure prise en mains pour les photos.

De la 4K

Du côté des caractéristiques, c’est une puce Snapdragon de Qualcomm à 8 cœurs cadencés à 2,2 GHz qui fait tourner Android avec l’apport de 6 Go de mémoire vive. La prise en charge d’une carte microSD jusqu’à 256 Go, de la 4G et l’enregistrement vidéo 4K à une cadence de 30 images par seconde sont également annoncés.