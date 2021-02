Atomic promet que sa trouvaille permettra une glisse sans effort et plus rapide. Les experts guettent la révolution.

En 2017, Simen Hegstad Krüger skiait déjà avec du matériel estampillé Redster S9. Le modèle nouvelle génération arrivera prochainement sur le marché. freshfocus

La Sonntags Zeitung lâche dans son édition de ce dimanche une petite bombe dans le monde du ski de fond. Atomic serait en train de bousculer les codes avec la création de son modèle «Redster S9 Gen S», un ski carving permettant une pratique plus fluide et plus stable. Le fabricant autrichien parle d’une «première mondiale» alors que le portail «Swiss-Nordic-Center» évoque carrément «une révolution» dans la discipline.

Le modèle sera disponible en magasin dès la saison prochaine, poursuit le journal dominical, d’abord dans une seule taille (un site internet les propose déjà au prix de 700 euros la paire). Les amateurs auront donc la possibilité de s’équiper avec du matériel que lorgnent déjà les professionnels. Le champion olympique 2018 a pu essayer ces nouveaux skis à l’occasion d’une série de tests. Il s’est avéré que Simen Hegstad Krüger était non seulement plus rapide, mais qu’il enregistrait également une fréquence cardiaque moyenne plus faible. En résumé, qu’il glissait plus efficacement et à moindre effort.

Commande La paire est en vente sur de rares sites DR