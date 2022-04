Chine : Un fabricant d’iPhone suspend sa production

L’entreprise taïwanaise Pegatron a été rattrapée à Shanghai par la flambée de Covid-19 et l’application de restrictions strictes aux déplacements.

Un important sous-traitant de la production d’iPhone, l’entreprise taïwanaise Pegatron, a indiqué avoir suspendu ses opérations à Shanghai, et dans une ville voisine, sur fond de flambée épidémique et de strictes restrictions aux déplacements.

«Nous avons temporairement suspendu le travail» dans nos usines, a annoncé mardi Pegatron, dans un communiqué à la Bourse de Taïwan, où elle est cotée. L’entreprise affirme qu’elle «coopère activement avec les autorités locales» et reprendra ses activités, dès que possible. La suspension s’applique à deux de ses filiales, à Shanghai et dans la ville voisine de Kunshan.