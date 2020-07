Jason Derulo

Un fâcheux oubli, pas un vol de titre

Lors de la sortie de «Savage Love», Jason Derulo a omis de préciser qu’il n’était que le coauteur du titre. La Toile a réagi immédiatement.

En mai 2020, Jason Derulo a reçu une avalanche de commentaires négatifs sur TikTok après y avoir présenté en avant-première son nouveau morceau. Les utilisateurs du réseau social ont déploré que l’artiste américain de 30 ans n’ait pas indiqué qu’il avait emprunté à «Laxed (Siren Beat)», de Jawsh 685, la mélodie utilisée dans «Savage Love». Sous la pression de la Toile et face au bad buzz grandissant, Derulo a rapidement publié une seconde vidéo où il a présenté le Néo-Zélandais comme coauteur de «Savage Love».

Jawsh 685 a expliqué que selon lui, il n’y avait jamais eu de problème. Si Derulo ne l’a pas mentionné, c’est un simple oubli et en aucun cas une tentative de voler sa mélodie. Il a rappelé, avec une pointe d’humour, que c’était de toute façon impossible puisque la terre entière connaissait déjà «Laxed», viral sur TikTok. Jawsh 685, étudiant maori de 17 ans, avait créé ce morceau dans sa chambre, en 2019. «C’était après l’école. Je me sentais détendu, alors il était logique que je l’appelle «Laxed» («relax», en français). Il ne m’a fallu que quatre heures pour le faire», a-t-il raconté au site Official Charts.