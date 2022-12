Saint-Gall : Un faisan doré fugue et atterrit à la Migros

Un oiseau au plumage bigarré a quitté sa volière et s’est réfugié dans un commerce. Il a pu être capturé et rendu à sa propriétaire.

«Lundi, j’étais en train de saler le perron devant le magasin et j’ai vu l’oiseau sautiller devant l’entrée de livraison du bâtiment, explique un employé de la Migros à Buchs (SG). J’ai d’abord pensé que c’était un perroquet.» L’homme n’a pas pu saisir l’oiseau tout de suite. Le volatile a emprunté un escalier près du parking souterrain avant de s’envoler dans le bâtiment. «Finalement j’ai pu l’attraper et je l’ai mis dans un conduit d’aération pour qu’il puisse se réchauffer», poursuit le sauveteur. Il lui a donné un peu de nourriture et d’eau, avant de contacter la protection des animaux. «Une collaboratrice de cet organisme est passée et l’a récupéré.»