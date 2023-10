Un fan a dépensé une fortune pour ressembler à Britney

Certains fans sont prêts à tout pour ressembler à leur idole. C’est le cas de Bryan Ray qui a subi plus de 100 opérations de chirurgie esthétique pour avoir le même visage que Britney Spears . Ce Californien de 35 ans s’est notamment fait refaire le nez, de la graisse a été injectée dans ses joues, sa barbe a été épilée au laser et un lifting de ses paupières a été nécessaire, afin d’avoir «les grands et beaux yeux de Britney», dit-il au « Daily Star ».

Jusqu’à maintenant, Bryan, qui a pu rencontrer la chanteuse à trois reprises, a dépensé plus de 100’000 dollars pour toutes ces interventions. «Je fais ça depuis que j’ai 17 ans et je n’ai pas fini. Je suis une œuvre d’art continue», déclare-t-il. Ce directeur d’entreprise de produits comestibles à base de marijuana se fait également injecter du botox dans le visage toutes les six semaines, et dépense environ 400 dollars par mois en lotions pour garder sa peau jeune. «Je n’encourage pas tout le monde à recourir à la chirurgie plastique, mais j’encourage tout le monde à avoir une attitude positive envers son corps, quelle que soit la manière qui vous convient», précise Bryan, qui se dit «très heureux» quand il se regarde dans le miroir.