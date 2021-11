Football : Un fan anglais écope de prison ferme pour sa vidéo raciste à l’Euro 2020

Un supporter anglais, qui s’était filmé en train de proférer des insultes racistes envers Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, après la finale perdue de l’Euro 2020, a été condamné à 10 semaines de prison.

Jonathan Best, supporter britannique de 52 ans, avait publié sur sa page Facebook une vidéo de 18 secondes dans laquelle il se lançait dans une diatribe contre les trois joueurs anglais (Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka) qui avaient raté leur pénalty lors de la séance de tirs au but contre l’Italie (1-1, 3-2 aux t.a.b.), en finale de l’Euro 2020.