Football : Un fan belge de Manchester City laissé pour mort

Le supporter de 63 ans a été agressé sur une aire d’autoroute, dans la région de Gand. Cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête, a précisé le parquet.

Le fils de la victime, qui anime un fan club belge de City, formation de la star belge, Kevin De Bruyne, avait rapporté plus tôt que son père avait été «laissé pour mort» après cette agression.

Sur son site Internet, le FC Bruges a dit «désapprouver fermement tout acte de violence, aussi bien dans qu’à l’extérieur du stade. Nos pensées vont à la famille et aux amis du fan de Manchester City», a écrit le club champion de Belgique.

De son côté, Manchester City a également réagi. «Tout le monde à Manchester City est choqué et attristé après avoir appris l’attaque d’un de nos supporters après le match de Champions League à Bruges, la nuit passée. (…) Nos pensées et nos meilleurs vœux vont à la famille et aux amis de ce supporter établi en Belgique, qui est toujours à l’hôpital.»