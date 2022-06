Hockey sur glace: Un fan crie «shoot shoot», ses voisins appellent la police

Description des faits au 911

Ses voisins, effrayés par les cris venant de l’appartement d’en dessous, ont appelé le numéro d’urgence du 911. Une fois qu’ils ont eu les policiers en ligne, ils ont expliqué que leurs voisins se battaient. «Pour moi cela ne faisait aucun doute, c’était un cas de violence domestique. J’ai dit à la police que j’avais entendu un couple qui se disputait et que l’un avait dit à l’autre: je te mets au défi de tirer. Et qu’il y avait eu comme des sauts, des grondements», a expliqué le voisin.

Et pour cause, le groupe de copains d’en dessous vivait à 200% le match de hockey du Lightning. «C’est vrai que j’ai crié très fort et à plusieurs reprises. Puis, j’ai entendu frapper violemment à ma porte. C’était la police. Un de mes amis est sorti discuter avec les agents qui lui ont tout de suite demandé où étaient les armes. Oh là là… Nous n’avions bien évidemment pas d’armes», se souvient Devon Garnett.