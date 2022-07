Football : Un fan de Toulouse joue les recrues et dupe tout le monde

En visite au Stadium - l’antre du Téfécé - avec l’un de ses amis, Lucas Fernandez en a profité pour prendre la pose, maillot sur les épaules, en tribune d’honneur ainsi qu’en zone mixte, à la manière d’une recrue. Les deux complices décident ensuite de publier les photos sur les réseaux sociaux et montent un canular. «On se dit: “Tiens, si on allait faire une vanne à des potes et des fans du Tef’ sur un groupe Instagram”», raconte le principal intéressé dans un passionnant fil de discussion sur Twitter.

La blague fait son effet, si bien que la nouvelle est sérieusement relayée par l’un des médias de supporters toulousains les plus importants. Lucas Fernandez est confondu avec Rafael Fernandes, un milieu de terrain portugais évoluant dans les équipes de jeunes du PSG et avec lequel il ne partage aucun lien de parenté. La rumeur enfle. Dépassés par la tournure des événements, Lucas et son ami hallucinent. Au bout de quelques heures, un journaliste de L’Équipe finit par découvrir la supercherie. «Ma carrière pro a duré 5 heures. Dommage, je me sentais vraiment en forme pour la prochaine saison», conclut-il avec humour.