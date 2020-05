Genève

Confiné, un mini-Darius crée sa propre émission

Un écolier genevois, amateur d’actualités, de journaux TV et de football, a profité de l’isolement pour présenter sa propre version d’une émission d’actualité.

«Il aime bien Darius Rochebin, mais également celui qui présente la semaine. Son nom m’échappe…» «Philippe Revaz!» glisse une petite voix assurée. La maman d’Elias est formelle: la passion de son fils de 10 ans pour le journalisme, les commentateurs sportifs et les présentateurs de journaux TV est vive depuis toujours. «Nous sommes lecteurs de la presse, son papa et moi, mais pas dans le milieu du tout. Il a toujours aimé se mettre en scène. Il regarde les infos en replay puis imite les présentateurs.»

Privé de ses «téléspectateurs» depuis la fermeture des écoles, mi-mars, l’écolier a monté son propre plateau de télévision à la maison. Il écrit et présente les nouvelles et réalise même des sujets. «Il est très curieux, raconte sa maman. Au moment des attentats à Charlie Hebdo, il était tout petit mais voulait absolument comprendre.» Pour sa maîtresse, Elias «analyse et verbalise ce qu’il a sous les yeux de manière impressionnante pour un enfant de son âge». Des qualités qui laissent présager une future carrière comme présentateur du 19h30? Elias en rêve, en tout cas. «Il adore le foot et imiter les commentateurs espagnols, glisse sa maman. Mais aujourd’hui, il me dit qu’il veut devenir journaliste.» A dix ans, il a déjà commencé. Il gère, avec une camarade, le journal de l’école, dont il est rédacteur en chef. «Et PDG!» clarifie le futur Darius.