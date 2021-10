Football – Un fan saute sur le terrain pour frapper un joueur

Ce qui devait être au départ un simple match amical a rapidement tourné au fiasco. La rencontre entre le club de Major Soccer League des San Jose Earthquakes et les Mexicains du Cruz Azul a été le théâtre d’une scène confuse, avec l’invasion d’un fan qui s’est rué sur le terrain pour frapper un joueur.

Un autre supporter placé au bord du terrain a capturé la scène. Alors qu’une altercation éclate entre les joueurs, un fan s’est rué sur la pelouse, frappant le milieu de terrain de San Jose Jack Skahan, avant de se faire jeter au sol par le gardien Daniel Vega. Après l’incident, la rencontre a repris et l’équipe de MLS s’est finalement imposée 2-0.

Coup de feu en dehors du stade

Mais ce n’est pas tout. La police a confirmé dans la soirée que, en plus des bagarres sur et en dehors du terrain, elle a dû faire face «au moins un» coup de feu aux abords du Paypal Park de San Jose. «Après le match, de nombreuses bagarres et au moins un coup de feu sont à déplorer. Plusieurs personnes ont été emmenées à l’hôpital en raison de blessures dues aux agressions. Aucune ne souffre de blessures graves», a fait savoir sur Twitter la police de San Jose, qui a également annoncé avoir procédé à cinq arrestations, dont le fan qui a sauté sur la pelouse.