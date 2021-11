La Côte (VD) : Un fou de vitesse récidiviste échappe à la prison

Un jeune homme jugé pour de nombreux excès de vitesse a été condamné à une peine avec sursis.

Treize excès de vitesse en l’espace d’un mois. Ces faits, survenus en 2019 sur l’autoroute A1, ont valu à un jeune Français une comparution devant les juges du Tribunal de l’arrondissement de la Côte. L’homme a été condamné à 14 mois de prison avec sursis et un délai d’épreuve de quatre ans. Selon le quotidien «La Côte», il a été jugé coupable de violation simple et grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis et de contravention à la loi sur la vignette autoroutière. Outre sa condamnation, le jeune récidiviste devrait payer une amende de 1000 francs et s’acquitter des frais de la procédure à hauteur de 4000 francs. La procureure avait requis une peine de prison de six mois ferme avec trois ans de sursis.