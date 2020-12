Archéologie : Un «fast-food» antique découvert intact

Un thermopolium, sorte de «fast-food» de rue dans la Rome antique, a été mis au jour à Pompéi, orné de motifs polychromes et dans un état de conservation exceptionnel, ont annoncé samedi les responsables du site.

Un environnement entier

«En plus d’être un témoignage sur la vie quotidienne à Pompéi, les possibilités d’analyse de ce thermopolium sont exceptionnelles, parce que pour la première fois on a exhumé un environnement entier», s’est réjoui Massimo Osanna, directeur général du parc archéologique de Pompéi, cité dans un communiqué.

«L’échoppe semble avoir été fermée à toute hâte et abandonnée par ses propriétaires, mais il est possible que quelqu’un, peut-être l’homme le plus âgé, soit resté et ait péri au cours de la première phase de l’éruption, dans l’effondrement du grenier», a expliqué Massimo Osanna dans un entretien à l’agence Ansa.