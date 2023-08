Bienne (BE): Un faux dentiste pour la seconde fois devant la justice

Un technicien dentaire, qui prétendait être dentiste, a trompé ses patients à Bienne et a été condamné en 2016 et 2017 à plus de 4 ans de prison. L’affaire avait fait grand bruit et quatre nouveaux témoignages de personnes lésées ont refait surface. Ces nouveaux éléments ont poussé la justice à ouvrir depuis hier un deuxième procès, lit-on dans le média biennois «Ajour».