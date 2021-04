Berne - Un faux fusil pour viser les bouquetins au zoo fait débat

Le zoo de Berne a ouvert il y a une année son espace «Aare Alpen» où, au bord de l’Aar, on peut y voir des bouquetins. L’une des attractions est le «chemin des braconniers» dont le parcours suit les différentes altitudes des Alpes et de la faune qui y habite. À un moment donné, on trouve un fusil factice avec lequel on peut viser un bouquetin. La démarche fait débat, rapporte le site nau.ch.