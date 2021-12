Italie : Un faux gynéco aurait piégé 400 femmes par webcam

«Il s’est présenté en tant que docteur. Il connaissait ma date et mon lieu de naissance et m’a demandé si j’avais fait un examen gynécologique dans les derniers mois», a témoigné une victime, citée par le quotidien La Repubblica. «Il a posé de plus en plus de questions personnelles […] puis a exigé un appel vidéo via Zoom ou Hangout (et) m’a demandé de montrer mes parties intimes pour confirmer le diagnostic», a-t-elle expliqué.