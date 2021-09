Genève : Un «faux plombier» multirécidiviste mis hors d’état de nuire

Un malfrat, qui avait volé une vingtaine d’aînés en Suisse romande de 2017 à 2020, a été pincé mercredi à Zurich.

La police zurichoise a mis la main mercredi sur un Américain né en 1983, domicilié en Tunisie, qui avait détroussé de nombreuses personnes âgées dans plusieurs villes de Suisse romande entre 2017 et 2020. L’homme est mis en cause pour «au moins une vingtaine de vols à la fausse qualité», a communiqué ce lundi la police genevoise. Il faisait l’objet d’un mandat de recherche émis par le Ministère public du bout du lac pour vol, tentative de vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, appropriation illégitime et violation de domicile.