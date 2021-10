France : Un faux policier dévalise une escort girl

Un homme de 46 ans, qui s'était fait passer pour un policier pour dérober l'argent d'une escort girl russe, vient d'être condamné par la justice à de la prison ferme.

C'est une histoire peu ordinaire qui vient de trouver son épilogue au tribunal correctionnel de Thionville. Un homme âgé de 46 ans vient d'être condamné à 8 mois de prison ferme et devra verser 5000 euros à sa victime, une escort girl russe de passage dans la ville mosellane. Les faits, relatés par «Le Républicain Lorrain» , remontent au dimanche 26 septembre dernier.

Ce jour-là, l'homme se présente à l'hôtel Tulip Inn, proche de l'A31. Il sort une carte de police et demande à aller dans la chambre d'une jeune femme russe. Selon le quotidien régional, il fouille dans ses affaires et dérobe une somme d'argent. Il demande à sa victime de se préparer à le suivre pour une garde à vue. Pendant que la jeune femme prend une douche, l'homme disparaît.

Des accessoires de police

Escort girl de passage à Thionville, la jeune femme ne se démonte pas et porte plainte. Elle déclare que 4500 euros lui ont été volés ainsi que son passeport et quatre téléphones portables. Elle indique que l'homme est entré en contact avec elle via un site spécialisé. Elle aurait ensuite refusé de donner suite à sa demande. Quoi qu'il en soit, la police a facilement retrouvé la trace de l'escroc, grâce notamment aux caméras de vidéosurveillance de l'hôtel.