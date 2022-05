Intrusion: Un faux prêtre passe la nuit chez la reine

Royaume-Uni : Un faux prêtre passe la nuit chez la reine

Un imposteur a réussi à pénétrer dans l’enceinte du château de Windsor, le 27 avril dernier. Une enquête a été ouverte.

«Il a déclaré qu’il s’appelait le père Cruise et a prétendu être un ami du Padre du bataillon, le révérend Matt Coles. Il a été invité et on lui a offert quelque chose à manger. Quelques heures plus tard, il buvait avec les officiers dans le bar», explique une source à Sky News.