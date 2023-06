Genève: Un festival de bières et vins locaux pour démarrer l’été

Une bonne mousse locale pour célébrer l’arrivée de l’été, telle est l’utopie proposée par le Festival Genevois de la Bière et du Vin. Ce nouvel événement fera vibrer le pont de la Machine du 21 juin, jour du solstice, au 2 juillet prochain. Il mettra en avant les producteurs locaux, en particulier les vignerons et les

brasseurs. Et pour éviter de s’évanouir sous le soleil entre deux dégustations de vins et de bières, des stands de nourriture seront proposés, le tout animé par des DJs.