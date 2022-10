France : Un Festival de Cannes version jeu vidéo verra le jour dans un an

Ils espèrent donner au 10art qu’est le jeu vidéo, la place qu’il mérite. Robin Leproux, ex-président du PSG et ancien dirigeant de M6, et Antoine de Tavernost, patron de l’agence Auditoire, ont annoncé jeudi la création d’un festival international dédié aux industries créatives du jeu vidéo à Cannes.

«En échangeant avec les équipes de la ville de Cannes, j’ai eu un déclic en me disant: «On n’a pas de festival international pour le 10e art, équivalent du 7e art pour le cinéma à Cannes». Une fois que j’ai eu cette idée, je me suis dit qu’il fallait absolument organiser ça», se réjouit Robin Leproux, cofondateur d’Espot, plus grand centre physique de «gaming» en Europe, basé à Paris.