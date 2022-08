FERRARI PASSIONE: Un festival de couleurs avec 500 Ferrari

Ferrari participe à la Formule 1 depuis 1950, traditionnellement en rouge. De surcroît, beaucoup ne connaissent Ferrari que dans cette couleur. Pourtant, la couleur d’origine de la marque est le jaune, qui est en quelque sorte sa deuxième âme: c’est la couleur de la ville de Modène, qui fait partie de la marque Ferrari avec le cheval noir, un héritage de la famille de l’aviateur Francesco Baracca. Mais ça ne s’arrête pas là, comme on a pu le constater lors de la Ferrari Passione à Hockenheim. Les bolides des propriétaires venus d’Allemagne, de Suisse et de toute l’Europe pour s’adonner, le temps d’un week, à leur passion pour la légendaire marque de voitures de sport et retrouver de vieilles connaissances après trois ans, arboraient toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

Des moments forts à la pelle

Les organisateurs avaient mis sur pied un programme varié pour en mettre plein la vue aux participants. Dans une exposition spéciale, Ferrari a présenté les «Big Five» légendaires, de la 288 GTO, à la LaFerrari en passant par la F40, la F50 et l’Enzo. Parmi les modèles plus récents, on pouvait admirer entre autres la 812 Competizione, la Daytona SP3 ainsi que la toute nouvelle 296 GTS. De nombreux propriétaires avaient également fait le déplacement avec des exemplaires rares, comme la Monza SP1 et la Monza SP2, voire uniques, comme l'Omologata. Les intéressés ont également eu l’occasion de s’immerger dans l’histoire de Ferrari et dans le monde de ses modèles classiques.