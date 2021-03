Streaming : Un festival de DJ romands à suivre dès 21h

Plus d’une dizaine d’artistes mixeront ce soir à la Virtual Silent La Belle Nuit Party, un an tout juste après la fermeture des clubs.

Le monde du clubbing est à l’arrêt. Il n’est pourtant pas mort. Preuve en est avec la Virtual Silent La Belle Nuit Party. Cet événement sera à suivre ici même, de 21h à minuit. Une dizaine de DJ incontournables des nuits romandes feront danser les internautes. Les artistes se produiront simultanément. Leur performance sera diffusée sur trois canaux différents: urbain, électronique et all style. Tout comme lors de nos Silent Party virtuelles au Mad en septembre 2020 et notre Nouvel-An virtuel à Villars , vous pourrez zapper sur vos écrans à votre guise entre les sets des DJ. La musique, ainsi que l’image, changera selon votre choix.

Canal Vert - All Style: 21h DJ Flo (Le XIIIe Siècle & The Rockies), 22h DJ Muga (Chauderon 18 / No Name), 23h DJ KA & DJ Veneno (L ’ After Club).