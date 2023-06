Le Mont’ain Open Air, festival monté par une bande de potes 

Des bars éphémères, deux bus-bar itinérants, une buvette au bord de l’eau, un loto-techno, un bar à vin, une soirée mensuelle au D! Club, des Silent Parties, le projet Spark en collaboration avec le CHUV, des présences sur les marchés et désormais un festival, le Mont’ain Open Air. Il vivra sa deuxième édition les 23 et 24 juin 2023 au Mont-sur-Lausanne avec Breakbot & Irfane, Naomi Lareine, Yoann Provenzano ou Maryne. Le Collectif 52, qui est à la base de tous ces événements, ne chôme donc pas. Loïc Henry, président de cette association créée en 2019, revient sur la genèse de ce collectif qui commence à faire de plus en plus de bruit dans la région lausannoise.

«On est une équipe de sept potes. On a tous grandi au Mont. À nos 16 ans, il n’y avait pas d’endroit pour se retrouver. On descendait tout le temps à Lausanne. On a donc voulu ouvrir un bar dans un bus rétro que l'on aurait stationné près du skatepark. Ça ne s’est jamais fait à cause d’une nonantaine d’oppositions», se souvient le Vaudois de 24 ans. Mais, l’idée avait germé et la commune, qui avait apprécié le projet, a fini par mettre des locaux à disposition en 2021 pour y ouvrir une buvette. Aujourd’hui, le collectif organise une cinquantaine d’événements par an et réuni 12 membres. «J’ai arrêté mes études dans le génie mécanique à Fribourg pour m’y consacrer entièrement. L’entrepreunariat m’a toujours passionné».