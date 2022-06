Genève: Un festival pour tout savoir sur la vulve

«La moitié de la population confond le vagin et la vulve». C’est à partir de ce constat que l’idée de «Viva la Vulva» est née, a expliqué jeudi Linda Chérif, coordinatrice de ce premier festival consacré aux organes génitaux féminins. Celui-ci a lieu du 10 au 12 juin aux Bains des Pâquis. Un sujet frappé d’«ignorance et de tabous» durant «des siècles d’omerta», ce qui a «des conséquences lourdes» dans tous les domaines (professionnel, personnel, familial, social, etc.).

Pédalos vulves



Pour déconstruire les a priori «à travers une approche ludique, créative, éducative et inclusive», des expositions, des présentations sur l’anatomie féminine, des spectacles, des conférences, des jeux, ou des ateliers sont prévus au sein d’un programme «varié, comme les vulves». Y figurent notamment le stand et l’exposition «C’est parti mon cli-cli!», avec un clitoris géant et son château gonflable, accessible aux enfants. Une installation conçue entre autres par le Bioscope de l’Université de Genève. On pourra aussi se délasser sur des pédalos transformés en vulves flottantes, entre autres. Le programme complet est à découvrir ici.