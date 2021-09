Jeux paralympiques - Un feu d’artifice suisse pour conclure

À eux deux, Marcel Hug et Manuela Schär ont remporté 9 des 14 médailles suisses à Tokyo!

Incroyable feu d’artifice suisse en baisser de rideau des Jeux paralympiques de Tokyo. Marcel Hug et Manuela Schär ont en effet rapporté une 13e et une 14e médailles à la délégation helvétique.

Le Thurgovien Marcel Hug, qui avait déjà décroché l’or sur 800, 1500 et 5000 m en fauteuil roulant, a cette fois remporté le marathon. Il a donc gagné les quatre courses auxquelles il a participé, contribuant grandement à l’excellent résultat suisse.

De son côté, la Lucernoise Manuela Schär a conquis une cinquième médaille (en autant de courses) en terminant deuxième du marathon féminin. Son bilan final: or sur 400 m et 800 m, argent sur 1500 m, 5000 m et le marathon.