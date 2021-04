Dimanche après-midi, des lecteurs nous ont signalé un incendie à Veysonnaz (VS). La police cantonale valaisanne confirme et dit avoir été alertée par plusieurs personnes aux alentours de 16h15 : «Au départ, il s'agissait d'un feu de broussailles et celui-ci s'est par la suite étendu à la forêt», développe Stève Léger, porte-parole.