Carouge (GE) : Un feu de cave mobilise les pompiers

Un conteneur en plastique en flammes a obligé les hommes du feu à ventiler les caves et allées d’un immeuble.

Il était un peu moins de 22h dimanche soir, quand le Service d’incendie et de secours (SIS) a été alerté pour un feu de cave. En cause, un conteneur en plastique en feu dans un sous-sol des tours de Carouge. Les pompiers sont arrivés sur place en quatre minutes avec un dispositif conséquent: 15 hommes et 4 véhicules. «Les conteneurs en plastique dégagent énormément de fumée, a expliqué le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du SIS. En soirée, les habitants étant nombreux à la maison, nous intervenons avec des moyens importants.»