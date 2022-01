Un feu de forêt embrase la montagne au Tessin

Tessin : Un feu de forêt embrase la montagne, des habitants évacués

Un feu de forêt s’est déclaré dimanche, provoquant la fermeture d’un passage de frontière avec l’Italie et des évacuations d’habitants.

L’incendie de forêt s’est déclaré dimanche matin, sur le Monte Gambarogno (TI), en face de Locarno, et touche une surface d’environ six hectares. Visible loin à la ronde, notamment dimanche soir à la nuit tombée, le feu a provoqué l’évacuation d’un peu plus de 40 personnes habitants dans un village et des hameaux environnants. Certains ont passé la nuit dans un abri de la protection civile.