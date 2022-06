Grèce : Un feu de forêt menace une banlieue d’Athènes

Samedi, les flammes étaient proches de la capitale grecque, nécessitant l’évacuation de plusieurs habitations.

En août de l’année passée, d’importants incendies avaient déjà ravagé plus de 100’000 hectares de zones forestières et de terres agricoles, en Grèce.

Un feu de forêt menaçait samedi une banlieue sud d’Athènes, ont annoncé les pompiers, entraînant l’évacuation de plusieurs maisons. La protection civile grecque a appelé par SMS via le numéro d’urgence 112 les habitants d’Ano Voula et des environs à s’éloigner de leurs logements car les flammes y ont déjà atteint une zone d’habitation.

Quelque 72 pompiers avec 20 camions, appuyés par six avions bombardiers d’eau et trois hélicoptères, ont été dépêchés sur place. Des vents violents, de force 8 sur l’échelle de Beaufort (qui comporte treize degrés), ont fait progresser l’incendie jusqu’aux premières maisons de Panorama Voulas.

«L’atmosphère est suffocante»

La chaîne de télévision Ant1 a montré des policiers invitant la population locale à partir. «La situation est très difficile et le vent n’aide pas», a souligné Giannis Konstantatos, le maire d’Ellinikon-Argiroupoli, une localité voisine. «L’atmosphère est suffocante, nous avons du mal à respirer», a-t-il raconté à l’Agence de presse d’Athènes.

Aide de l’Union européenne

L’été dernier, la vague de chaleur la plus grave qu’ait connue la Grèce en des décennies, que les autorités ont imputée au changement climatique, a provoqué des incendies qui ont détruit plus de 100’000 hectares de zones forestières et de terres agricoles, les pires dégâts causés par des feux de forêt depuis 2007.